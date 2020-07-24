誰能在十二星座心裏住一世？巨蟹愛美化初戀　水瓶掛念得不到那人

每個人一生當中，會遇到很多的過客，也會遇到一些來了就一直停留的人。對於不同性格的人來說，住在心裏，影響自己的對象可能都不同，每個角色對自己的意義也不一樣。那麼，誰能在十二星座的心裏住一輩子，看看是誰先佔到位。

人海茫茫中我們會與很多的人相遇，匆匆過客通常都佔據最大的一部分，有些則是來了又走，而還有的人可能就會「賴着」不走。每個人停留在我們心裏的時候，所留下的腳印也會有深有淺，有水過無痕般，也會有一眼萬年似的，永遠留在那個地方。

提到住在心裏的人，很多都會第一時間想到是親密的愛人，其實這不是絕對的答案。而且住在心裏的，也未必就是因為愛呀，畢竟每個人的情感都是那麼的複雜多樣。那麼，誰能在12星座的心裏住一輩子，先佔位的會是誰呢？

是你嗎？點圖看看誰是十二星座心裏住一輩子的人▼▼▼

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