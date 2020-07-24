36歲可愛教主楊丞琳悟出的戀愛哲學：讓你感到委屈的　都不是真愛

楊丞琳說：委曲求全是真的很可憐的，那為什麼要淪落到這個地步？如果一個人讓你感到委屈了、不能從容地做你自己了，那可能就不是一個適合你的對象，或不是一個能讓你舒心一直走下去的愛情。

楊丞琳說：過去結束一段關係坦白說都蠻沒有預警的，對方不會覺得我已經動搖或已經做了決定。選擇了一個自己認為的黃道吉日，就開口了，對方可能會措手不及，覺得我們之間有什麼嗎？但是我內心可能已經覺得有什麼了。我自己可能有一個保護機制，我的個性很不能容許自己委屈，一旦感覺到委屈就知道這應該是不對的，委曲求全是真的很可憐的，那我為什麼要淪落到這個地步？

也許對方會覺得，怎麼前一秒還很愛我，下一秒要分手，他們覺得我很冷血，但是因為我覺得去折磨別人那更傷感情，所以我其實沒有任何交惡的前男友。也是有失去的喔，有些緣分是你抓不了的，有些「得」與「失」有時候也不是我們可以控制的……

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在愛情裡：首先你要很確定自己有沒有感受到委屈，再來就是你能不能全然做自己。

我曾經遇過我撒嬌，只表現出百分之十的實力，但對方就說你可以不要這麼做作嗎？當時我就想說，這就是我啊，我喜歡一個人的時候就會這樣，這不是一個很自然的行為嗎。那時候我就開始覺得，這個人不對。而如果你現在面前有一個可以很愛你的人，我們也要懂得收斂。不要不小心就失去一個很愛你的人。

曾經真實感受到寂寞的時刻

我26歲那年拿到金鐘獎時，當然是很開心。可是忙完已經凌晨三點多，回到家以後那一刻我非~常~寂寞，當然，媽媽是我很重要的支柱，可是那時候我是單身，身邊沒有可以跟我分享喜悅的另一半。我很希望有成就的時候有人分享。

說著說著楊丞琳後來流下淚來，原來是想起了自己逐夢的小時候：「在正式出道之前我參加過無數的比賽，我曾經參加過一個電視節目，那個時候我十四歲，當下我第四名，我是四個女生裡分數最爛的，當時我還戴著牙套，我記得我就這樣回家，一直痛哭，一直哭一直哭，那已經是我的全世界了，到現在我還有點覺得我又有點想哭耶，為什麼會有點想哭啊…….，好莫名其妙，那是我14歲時的事情，都已經過很久了。」可能是回憶的畫面還是很深刻，她坐在地上，靠著沙發一直哭。

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現在落後沒關係，總有一天可以追上。

「我記得當時我媽跟我說，沒關係，有一天你可能可以追上別人。」她就一直跟我說，「風水輪流轉，哪一天轉到你身上真的不知道。我每一次的失敗，我媽都會用這句話跟我說，但是當我成功的時候她也從來不會驕傲，她都會跟我說她很高興讓老天爺看到了。」

以前會有倔強面，長大後就會發現要怎麼表達自己之餘，別人聽起來又是舒服。不過，長大後膽子變小，我發現我其實很懷念十幾二十幾歲的那一種衝勁和無所畏懼。這些年我一直在找這些東西，我想，我還是希望自己是那一個一直對很多事保有好奇心的人，然後不要逼自己完美，因為完美不好看。

如果愛情是拖泥帶水的遊戲，寧可忍痛灑脫放棄。學會放棄不適合你的關係，懂你的人，能愛你所有。別害怕在愛情裡遍體鱗傷，傷害能讓自己成長。很多時候我們放手不是真的代表不在乎了。如果在感情裡做不了自己，那他愛的並不是真正的你。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：楊丞琳：讓你感到委屈的愛情，不是真愛】