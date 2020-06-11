【珍惜生命】家境太窮無法遙距學習　印度14歲勤奮女生自焚身亡

印度因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情關閉學校，並建議校方改用網上遙距教學，但住在南部喀拉拉邦（Kerala）瓦蘭切利鎮（Valanchery）的14歲女孩黛維卡（Devika Balakrishnan）因為家貧，沒有任何電子設備協助學習，上周一（1日）竟留下遺書自焚身亡。

事發當日下午約3時半，黛維卡被發現失蹤，家人報警求助，當局派員協助搜索，最終在距離其居所約200米外的一間空屋外，發現黛維卡燒至焦黑的遺體。國家警察局長貝赫拉（Loknath Behera）表示，在黛維卡遺體附近尋獲一張紙條，上面寫着「我要走了」，且已確認是其筆跡，初步判斷她寫下遺言後獨自走到空屋外點火自焚。

黛維卡的父母表示，愛女是個聰明勤奮的學生，無奈家中沒有智能手機或網絡供她使用，估計她是因為無法參與線上遙距課程感到非常沮喪而走上絕路。

+ 6 + 5 + 4

全家逾兩個月沒有收入

除了網上教學，當局為顧及來自貧窮地區的學生，特別開設《Victers》電視頻道讓各級學校播放教學內容。黛維卡的父親指出，自從政府實施封鎖措施防疫，全家已經逾兩個月沒有收入，「她（黛維卡）一直希望我們能把壞了的電視機修好，好讓她遙距學習，但我們根本沒有錢」。他說，即使妻子早前分娩，所花的錢也是借來的。

事件引起廣泛關注，當局承諾會向有需要的學生提供電子設備，並建立社區教室來讓貧困學生上課。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288