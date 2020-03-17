【新冠肺炎】減少群聚感染　台灣各大學陸續出台遠距教學措施防疫

為因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續增加，台教育部已於3月16日宣布，禁止高中職以下師生於本學期結束前出境。在大學院校部份，中原大學率先宣布，自3月24日起，全校所有課程都改成「類似非同步遠距教學（無面授）」彈性教學方式授課，同時也取消期中、期末考的集中排考。

台灣中原大學率先宣布，自3月24日起，全校所有課程都改成「類似非同步遠距教學（無面授）」彈性教學方式授課。（網上圖片）

台灣大學教務長丁詩同也表示，台大自4月6日起，選課人數100人以上的課程將採取遠距教學方式進行，減少群聚感染的機會。丁詩同表示，在線教學是依照疫情發展執行，在3周之前就有先向台大所有老師預告，很有可能在這學期就有機會實施在線教學的方式，所以校方持續有在協助老師學習課程的錄播、同步及異步遠距教學的技能，也已為全校2,500位老師設置了遠距教學的賬號，讓授課老師們做好準備。

台大校長管中閔2月21日現身本校教務處數位學習中心直播現場，與資工系教授蔡欣穆一起開場，示範線上教學。（東森新聞雲）

丁詩同稱，目前台大修課人數在百人以上的大型課程共有279個，未來將視疫情發展狀況，也許50人以上的課程，或全校所有課程都會改採在線教學。當前國際上已普遍對50人以上的課程提供遠距教學，所以台大也要做好相應措施，跟上這個趨勢。授課老師可將錄製好的上課視頻放在NTU COOL平台，學生在平台閲聽，也可以文字方式進行討論；同步遠距教學的部分則有U meeting、U會議等軟件可以使用。

當記者問到台大未來是否會跟進中原大學，取消所有面授方式，把課程全部轉為在線學習，甚至取消期中、期末考？丁詩同稱，目前校方已作了相關準備工作，例如已建議需要實作的課程在疫情尚未達到非常嚴峻實先行施作，期中、期末考等學習評量也不見得非要用集中考試方式，還是要視疫情發展而定。