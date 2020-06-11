日本女神佐佐木希老公3年偷食6女　被爆鍾情殘廁愛演侵犯戲碼

日本當紅諧星渡部健與女神級藝人佐佐木希自2017年結婚，更誕下一兒，本應幸福的家庭近日卻驚爆出事，男方被指背妻偷食至少6位女性！即使未與佐佐木希結婚前，男方也已同時與2名女生A和B有不倫關係，去年更添「三奶」；最誇張的是渡部健於婚後1個月，即與B女發生性行為，他其後回應事件的態度，引來網民炮轟為無恥渣男。

日本女神級藝人佐佐木希由模特兒出身，後來轉戰成藝人，現時仍會錄影多個當地當紅節目及出席代言活動。（nozomisasaki_official＠IG）

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渡部健與佐佐木希已婚3年，男方婚前婚後持續出軌，最少與6位女生有不當關係，當中有3名更是AV女優，其餘和他有染的，不乏歌手或模特兒，位位相貌出眾。據報渡部健未婚前早已暗撻女生A與B，更維持性關係。

當紅諧星渡部健與女神級藝人佐佐木希自2017年結婚，更誕下一兒，但近日卻被當地傳媒大爆，男方原來在背後偷食至少6位女性。（nozomisasaki_official＠IG）

女生B大爆和渣男3年間發生約30多次性行為，大部份選在六本木某大樓的殘廁或事務所內，男方尤愛上演「侵犯」戲碼，每次關門後即向女方說「你很想見我吧」，接着便脫下褲子要求口交，以追求刺激感。

女生B續指和渣男平均1星期見面2次，除去見面與選地點時間，整個激戰過程僅3至5分鐘。而每次完事後，渡部健亦會留下1萬日圓（約720港元）當作酬勞，更不讓女方洗澡就直接趕走。

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她又大爆，男方與佐佐木希婚後1個月，又再按捺不住約出來激戰，當時更抱怨妻子管太緊，甚至稱對婚姻生活感到疲倦等。不過女生B直言長久以來猶如被當成洩慾工具，而2人最後一次見面已是去年的事，當時男方依然裝成好爸爸的模樣，更在其面前炫耀小孩照。

另外，渡部健又被爆於去年再次看上女生C，據報兩人常約在女方家中見面，每次喝酒後便激戰，大約逗留約1至3小時便離開，直至今年3月仍有肉體關係。

另有傳渡部建因是美食達人，每日工作以外仍要抽時間試新餐廳，幾乎從不在家食飯，回家後亦未能休息。更有傳他難抵佐佐木希性慾太強，沒有精神每日應付妻子，已另外租屋自住，婚姻生活猶如半分居。

女生B的指控轟動網絡，渡部健被媒體追問時原本表示不知情，後被追問為何娶了女神級老婆仍持續偷食時，他竟答道：「我和老婆感情很好，也在積極做人中，但這是兩回事，看到可愛的女生就忍不住想接觸。」他又指現有家庭束縛，晚上基本不太能外出，加上妻子現時未有工作，會繼續努力賺錢。

不過自從近日醜聞鬧得沸沸揚揚，男方發表聲明指，將會退出8個電視錄影節目工作。佐佐木希暫時未有回應事件，但已清空其Twitter帳戶，其IG中與丈夫合照亦全面刪除。

（綜合）