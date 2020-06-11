【淘寶中伏】港媽網購Elsa卡通水樽要求刻名　收貨見實物好崩潰

淘寶總是令人有驚有喜，未到收貨一刻都不知會否中伏！有港媽近日為兩位小朋友在淘寶網訂購卡通人物Elsa水樽，由於要分清兩人的物品，遂要求店家在樽身印上孩子的名字，結果收貨一刻大感崩潰，「最唔想發生嘅事果然發生了」。

水樽竟連在備註上標明的「水樽2名」、「水樽1名」都印出來，令她大感崩潰。（fb「淘寶開心share」圖片）

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有港媽在facebook群組「淘寶開心share」分享一件網購趣事，指近日在淘寶一間家居店訂購兩個Elsa小童水樽，並要求在樽身印上小朋友的名字。結果收到貨品時，樽身竟連在備註上標明的「水樽2名」、「水樽1名」都印出來，令她大感崩潰。

港媽其後向客服查詢，對方則反過來稱「親，你這樣沒有備註清楚」，又指倉庫就是按照備註刻字。港媽無奈表示「你們沒說要這樣備註，我又不知道你們看不懂」，唯有找找方法將字擦掉。

港媽其後向客服查詢，對方反過來稱「親，你這樣沒有備註清楚」，又指倉庫就是按照備註刻字。（fb「淘寶開心share」圖片）

帖文令網民一秒爆笑，「深表同情但笑咗」、「其實佢又冇錯嘅」，亦有人指不感到意外，「同內地人工作過就明白」，直言很多客服的理解能力都不太好，另有網民稱自己曾有同樣遭遇。

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