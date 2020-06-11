小六生復課15天後即考16個試　港媽崩潰：點說服小朋友呢件事合理

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全港停課三個多月終於陸續復課，可能是史上「最悠長新年假」，雖然不少學校都採用網上教學，但學生復課後亦要慢慢適應，追回進度。有港媽就在facebook發文抱怨，指其子女就讀的小學，安排小六學生復課15天後，需應付共16個考試，「你話係咪黐線？」即使向學校反映亦只獲官腔回覆，令她和孩子都大感壓力。

全港停課3個多月終於陸續復課。（示意圖，資料圖片）

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有港媽在facebook發文，指受疫情及社會氣氛影響，不論小朋友或大人都抱有沉重的心情和壓力，不明白為何教育局及學校仍堅持考試。她指就讀小學的孩子復課3個星期後，就要面對共16科的全科考試，包括中文、中說、中聆、中默、英文、英說、英聆、英默、數學、常識、唱歌、樂理、視藝、體育、電腦和普通話，一串長長的考核科目令她相當頭痛。

她指疫情期間學校沒有網上授課，只有一些教學短片及「海量」的功課，「唔明又無得問，有冇錯又唔知」，復課後只用15天半日課程，追回4個月的進度就要立刻考全科，「我真係唔知點樣可以要小朋友去做好呢件事，點說服小朋友這是合理的？」。

有另一網民在fb群組「不願小朋友成為功課奴隸」轉載帖文，指自己亦是同一間學校的小六家長，批評於本月1日才收到呈分試考試日期及範圍，但29日就要考試，因而引來大批家長致電投訴，但沒想到學校回應稱「跟以往一樣，畀足3個星期去溫書準備考試」。不過事隔兩天，終於傳來好消息，樓主稱學校最後都願意聽家長心聲，宣布考試將改期為7月9日。

帖文引起港媽們共鳴，紛紛報上自己學校緊湊的時間表，直言「睇到字都覺得唞唔到氣」，但亦有人安慰她們要先學習放鬆些，「家長咁緊張，小朋友就更難捱」。

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