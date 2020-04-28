DSE考生預約的士註明準時到　司機不滿po網惹議　網民：有咩問題

中學文憑試於上周五（24日）正式開考，近日迎來核心科目考試，DSE同學仔當然寧舍緊張！有考生日前預約的士服務，由紅磡前往九龍仔一間中學考試，並在App內註明「考DSE，準時到」，結果被一名的士司機截圖分享至facebook群組，批評「以為吩咐私人司機去接佢」，因而引起爭議。

該DSE考生預約的士，由紅磡家維邨往九龍仔瑪利諾修院學校，並註明因考DSE要準時到，卻被司機放上網批評。（fb「的士司機資訊網」圖片）

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有任職的士司機的網民日前在fb群組「的士司機資訊網」發帖，上載的士預約APP的截圖，該DSE考生預約上周六（25日）上午7時10分於紅磡家維邨上車，前往九龍仔瑪利諾修院學校，並註明因考DSE要準時到。

這句話卻令樓主感無奈，直言「唔知仲以為吩咐私人司機去接佢」，有同為的士司機的網民亦指「咁嘅心態都係啱排的士站」、「早點起身，落街伸手截得啦」。

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有網民則認為預約服務要求準時是基本態度，而DSE對學生來說確是人生大事，特別提醒一句並無不妥，「剩係要求準時有咩問題？又唔係打折，咁都唔心水？」、「坐的士門檻很高，要取悅班大佬睇下接唔接」，但樓主回應指這是態度問題，如果在「準時」之前加個「請」或「麻煩」會更好。

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同場加映！（香港01製圖）

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