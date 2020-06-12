30歲韓星朴寶英影片被評為「兒童」禁留言　YouTube認證掀熱議

不少女明星出名「歲月不留痕」，廣大的女性紛紛跟隨她們的保養大法。韓國有網民最近整合現年30歲女星朴寶英在直播平台上的影片，並上傳到YouTube，結果因為樣貌太童顏，被系統評定為「兒童」，按「兒童安全政策」停用影片留言功能，掀起網民一陣熱議，大呼朴寶英是「官方認證童顏」，目前影片則已重開留言區。

朴寶英現年30歲卻仍然一幅童顏，更被YouTube系統評定為「兒童」。（《深淵》劇照）

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朴寶英憑出演《Oh我的鬼神君》、《大力女子都奉順》、《深淵》等電視劇人氣急升，由於她沒有個人社交平台的帳號，過去多以直播平台「Vlive」與粉絲互動。日前有粉絲集合了朴寶英直播影片後上傳到YouTube，網民卻發現無法在影片留言。

上傳影片的網民後來回應指出，「（朴寶英）在YouTube上被識别為兒童，因此留言功能被停用」，引來網民討論，不少網民紛紛表示「YouTube的人工智能也被因為朴寶英太可愛而出錯了」、「真的是官方認證童顏」、「怎麼會有人這麼可愛」。

YouTube自2019年起實行「兒童安全政策」，若影片被系統評定為兒童內容，或者有兒童出現在影片中，均可能被停用留言、聊天室或直播功能。目前該段朴寶英的影片已重新開放留言，並有近12萬觀看人次。