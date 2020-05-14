42歲元斌近照曝光　凍齡童顏震驚網民：你話係24歲小鮮肉都信

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昔日紅爆亞洲的韓國演員元斌（注意不是玄彬），已近10年未有在螢幕上演出，自從與李娜英2015年結婚，私生活亦轉為極低調。不過近日有網民發現他在首爾街頭拍廣告，只見42歲的元斌穿着淺綠色寬鬆T恤、墨綠色西褲，打扮輕便又減齡，而最令人驚嘆的是其容貌，跟20年前演《藍色生死戀》時的他幾乎沒分別，這位凍齡大叔完全不輸現在的年輕小鮮肉。

元斌近10年都沒有拍攝戲劇作品。（ig「wonbin_love」圖片）

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近日網絡流傳一組元斌的近照，只見他穿着淺綠色T恤、配搭墨綠色西褲現身首爾街頭拍廣告，頸上還掛着一個耳罩式耳機，並梳着一頭八二分髮型。相中元斌看來不知道被偷拍，就只是一直望向遠方，偶然撥一撥頭髮，簡單穿搭也散發出男神的氣質。

不過最令人熱議的是，一張童顏幾乎找不到歲月痕跡，不單看不出已是42歲的一孩之爸，有網民感嘆根本跟20年前的他沒有分別，第一眼看還以為是舊照，又大讚其眼神依然迷人，又帶點稚氣，「將20多歲的小鮮肉比下去」、「是吃了防腐劑嗎」，亦有人指側面看來好像年輕時的木村拓哉。

42歲的元斌穿着淺綠色寬鬆T恤、墨綠色西褲，現身首爾街頭拍廣告。（網上圖片）

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1995年參加新人選拔賽出道的元斌，可說是「韓流始祖」，於2000年飾演《藍色生死戀》第二男主角「韓泰錫」而爆紅，當年被劇迷封為「國民老公」。2010年元斌憑動作片《殺手代父》（台譯：大叔）榮獲韓國大鐘獎最佳男主角，是他入行以來首個影帝獎項，但其後在事業高峰之際卻逐漸淡出幕前。

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