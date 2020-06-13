天氣│天文台料周日打風　網民爭論空氣中有否怪味　原來有得解

有的人嗅覺敏銳，打風暴雨前夕，總覺得空氣中似有若無的出現一種獨特的味道，聞不到的人難以理解，天文台預測熱帶氣旋會繼續增強，周日（14日）或帶來狂風暴雨，你聞到空氣中的打風味嗎？原來一切都有得解！

香港天氣異常悶熱，但周日或打風，有網民爭論空氣中是否有皇怪味。（羅君豪攝）

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打風前夕空氣中的獨特味道，未必個個人都聞到，日內或打風，有網民提及相關話題引來討論，聞到的人形容不一，有說是像漂白水味，有說是一種叢林味，有說是草味，也有說是泥味，但聞不到的人卻理解不了，其實這不是打風味，這是「雨味」。

天文台9天天氣預測。（網頁截圖）

香港大學理學院講師麥嘉慧年前接受《香港01》訪問時，就曾拆解這個現象，她指有的人在下雨前會留意空氣中有種淡淡的漂白水味道，這是因為下雨前的風會將高空中的臭氧帶到地面，市民若置身於空曠地區、鄉郊會較易聞到淡淡像漂白水的臭氧味道，但置身地方被高樓大廈包圍則較難察覺。

天文台網頁截圖

而下雨時如聞到淡淡的青草味，那則是從植物的油份與雨水氧化而來，因植物會如人類皮膚一樣，為阻擋水份流失表層產生油性物質，當該物質落到泥土表面，雨水打在其上時會導致氧化，從而散發淡淡的草味。

她更指不止大雨前有味道，雨後空氣也可能出現另一種泥土味，那是泥土中的微生物「放線菌」，分泌有機化合物土臭素（二甲基-9-烷醇），並置於泥土表面散發出來的。

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