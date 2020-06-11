Google Search亂打字竟出現神秘關鍵字　一個錯誤鬧出笑話

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近期有有許多台灣網友發現，在Google搜尋欄上輸入亂碼時出現異常，會出現一些不相關的搜尋結果，且值得注意的是，最常出現的字串就是「陳菊善款」，讓人摸不著頭緒；對此Google回應，目前正在進行修改。

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有部分網友在台灣各大論壇皆發文指出，如果在Google搜尋時輸入無意義的字串，最常出現的結果竟然有「陳菊善款」，且僅有台灣版的Google才會出現這樣的情況。

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對此，Google也發出聲明指出，Google已發現部分台灣的使用者在Google搜尋輸入隨機字串後而產生的自動完成（Autocomplete）錯誤，目前正在進行修改。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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