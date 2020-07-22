咪睇小七年之癢　女士必讀預防十二生肖男出軌方法　牛男要靠恐嚇

愛情能不能夠長久，是需要我們用心去經營的。很多人以為自己得到了愛情，就能夠幸福一輩子。而他們卻疏忽了一點，愛情也是一樣會有七年之癢的。不管之前對方多愛你，隨著時間的推移，當時的那些激情都會慢慢的褪去，都會變成柴米油鹽醬醋茶。

所以如果你指望著對方能夠一直都不變心，能夠一直把你放在心尖上，這是不太可能的。我們可以允許對方思想上稍微有點滑坡，但是至於結果會有怎麼樣的走向，還是需要看我們在這一段感情中付出了什麼，是努力的去挽回呢，還是對發生的一切不管不顧的呢。

很多男生出軌，他們覺得自己是有理的，是對方沒有做好，讓他們沒有勇氣繼續下去。所以想要讓自己愛的人回心轉意，我們也要懂得去付出去挽回。那麼今天就讓我們一起來看看，到底要怎麼做才能夠掐滅十二生肖男的出軌苗頭呢？

掐滅12生肖男友出軌苗頭的方法（按圖看分析）▼▼▼

+ 20 + 19 + 18

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【相關圖輯】「木頭男」先係最Bfable？盤點5個優點：冇異性朋友就最有安全感（點圖放大閱讀）：

+ 2

【相關圖輯】日雜票選│6個「療癒系女友」特質 第三名大部分港女都做唔到？（點圖放大閱讀）：

+ 2

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】