將軍澳屋邨廁所現多腳怪蟲　網民驚呼噁心似異形　專家拆解係咩嚟

又有不明蛇蟲鼠蟻出沒啦！有住在將軍澳的網民在facebook貼出照片，指在浴室內驚見一隻超多腳昆蟲，身形幼長，差不多手指尾的長度，有人看完照片驚叫「仲恐怖過曱甴」，又指「好似異形」。香港昆蟲學會副會長饒戈接受《香港01》訪問時表示，估計相中生物是「蛐蜓」，有微毒性，但不會主動攻擊人。

有將軍澳居民在家中洗澡時發現一隻不明的啡色昆蟲。（fb「將軍澳主場」圖片）

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有住在將軍澳翠林邨高層單位的網民，在fb群組「將軍澳主場」發文，指日前在家中洗澡時突然出現一隻不明的啡色昆蟲，並上載照片至群組詢問「有冇人知係咩？」

從照片可見，啡色的長條形昆蟲擁有約30隻腳，長腿如「竹籤」般，身體呈深啡色較為粗壯，全部腳屈曲在去水位的一旁，尾部甚至長到超越相片範圍。樓主隨即用紙巾包起不明昆蟲，表示「仲驚過見到大強（大蟑螂）！」

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照片嚇得網民熱論紛紛，形容噁心得猶如「異形」。饒戈受訪時則指相中昆蟲應是「蛐蜒」，牠們不時會在家居環境生活，帶有微毒性，有可能咬人，但不會主動攻擊人。他指只需將蛐蜒屍體丟掉就行，若仍是活生生的，就不要觸碰牠，讓牠自行離去。

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