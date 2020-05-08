高雄男屋企遭隱翅蟲入侵　一晚殺死50隻勁恐怖　網民好奇問點捉

步入炎夏令人煩惱的除了高溫，還有蠢蠢欲動的蟲蟲。隱翅蟲外型似螞蟻，但身上帶有毒液，人體一旦沾上會灼傷，令人痕癢及灼痛，若抓破還會潰爛。日前高雄一名網民家中突然出現大量隱翅蟲，一個晚上就捉到50隻，要求市長韓國瑜盡速處理。隱翅蟲常見於內地及台灣，在香港較不普遍，主要會在郊區出現，行山人士若發現千萬別用手拍打。

高雄男網民的家中出現隱翅蟲，一晚就捉到約50隻。（fb群組「公民割草行動」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

一名高雄網民在facebook群組「公民割草行動」發帖，稱自己住在高雄大學附近，家中遭到隱翅蟲攻擊，從他上載的照片所見，一張廚房紙上放了一堆隱翅蟲，另一張就是在雲石上死掉一堆。他說一個晚上抓到大約50隻隱翅蟲，請市長韓國瑜「用拆招牌的速度來處理好嗎？」。

高雄男網民的家中出現隱翅蟲，一晚就捉到約50隻。（fb群組「公民割草行動」圖片）

照片嚇怕許多網民，有台北人不了解這種的可怕，有高雄人就解釋，因為隱翅蟲身上有毒液，不小心壓扁牠毒液會沾到皮膚，會紅腫潰爛，「被隱翅蟲碰過一次，那次超痛，而且還是在脖子，整個痛到爆」。而這種蟲最可怕的是毒液，有過來人稱自己曾無意間壓到一隻隱翅蟲，擦藥擦了一個月才好，重點是傷口好像是燙傷一樣，之後黑色素沉澱，好像兩年才消失，有人笑言：「你慢慢等吧….除非你把它們排成罷免兩個字。」

不少人猜測樓主是用甚麼方法捉隱翅蟲，推測可能是先用電蚊拍，而樓主解釋他是先用殺蟲劑噴死後收集的，千萬別亂用手碰。

過去有不少被隱翅蟲所傷的個案：

+ 9 + 8 + 7

隱翅蟲一般生活於水田、草地、樹林等地，不會螫人但不小心碰到的話，其身上毒液會刺激人體皮膚，接觸10至15秒會引起發炎。人類被牠的毒液灼傷還會患上隱翅蟲皮炎，最初出現癢感及灼痛，一旦抓破傷口，就會導致潰爛，如眼睛受感染更可能引致失明，嚴重時患者亦可能出現發燒及頭暈的情況。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源曾接受《香港01》訪問指，隱翅蟲活躍於4月至9月間，不咬人但身上有毒液，在香港也有其蹤影，主要在郊區出沒，但不像紅火蟻般要呈報，所以沒正式統計數字。他提醒市民，特別是行山人士遇到隱翅蟲別出手拍打，可用外物輕輕撥走，而理論上殺蟲水及驅蚊產品對隱翅蟲亦有一定效用，萬一沾上毒液要用大量水清洗，不適應求醫。