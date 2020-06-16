日本實施膠袋稅｜調查揭購物袋用7年唔洗　病毒殘留4天隨時中招

新型冠狀病毒（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情持續肆虐，消毒個人物品變成人人必不可少的習慣。日本下月將實施膠袋稅，不少網民稱已準備改用環保購物袋，惟街頭調查卻發現大家會用唔會洗，有人用足7年都未洗過，有便利店店員直言擔憂購物袋終變染疫源頭。

日本下月實施的膠袋稅，但有便利店店員擔憂購物袋反而變成中招源頭，坦言好事亦變壞事。（TBS片段截圖）

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最近有日本節目談及將在下月正式實施的膠袋稅，當地3大便利店日後每個膠袋收費由3日圓（約0.2港元）起跳，民眾現時積極準備可重用購物袋，以在日後買東西時使用。

不過有便利店店員指，現時新冠疫情持續，擔心購物袋會變成感染來源。他們指每次客人付款時，店員必需為對方幫忙裝袋，雙手無可避免會接觸到購物袋，如果購物袋本身沾有病毒，他們感染的風險必會大增。

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店員坦言為了生意，難向顧客要求消毒購物袋或請對方自行入袋，以免被指不禮貌，故再憂慮顧客購物袋不衛生，也只能暗中擔心。

該節目同時在街頭訪問不少民眾對消毒購物袋的意見，揭發大部份都表示很少消毒購物袋，更有人稱袋子用了7年亦未曾清潔過，「感覺只是買個東西，又不會太骯髒吧」。

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有專家指其實不同材質製成的購物袋，會影響病毒的存活率。例如防水、膠質的購物袋，病毒最高可存活4天，而布製的則存活1天。有關話題亦引起網民討論，不少人稱憂慮其衛生問題，「個人物品被陌生人觸碰其實非常危險」、「環保購物袋真的有需要嗎」、「所有東西要消毒，感覺很麻煩」。

（TBS）