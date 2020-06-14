新冠肺炎｜日本政府派7200蚊補助金　女友不滿男友亂使錢揀分手

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，日本政府早前宣布向國民派發10萬日圓（約7200港元）補助金，雖然現時仍未到正式派錢階段，但大家亦熱烈討論如何花掉這筆錢。而最近更有對情侶因為補助金而分手，事件在討論區引起話題。

日本政府早前宣佈向國民派發10萬日圓（約7219港元）補助金。（Getty Images）

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近日一名27歲日本女生坂田佳苗在討論區大呻自己男友亂花錢，她表示自己是個合約員工，而26歲的男友是位正職員工，2人本來已交往一年。最近得知政府將向每位國民派發10萬日圓（約7219港元）補助金，於是討論起來，但女方發現男方不但沒打算儲起來，更是「先使未來錢」。

近日一名27歲日本女生坂田佳苗在討論區大呻自己男友亂花錢。（網上圖片）

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坂田佳苗對男友極度失望，而網民亦對此意見兩極。有網民認為男方確實沒為2人將來打算，只顧自己享樂，「太差勁了」、「這種人只想自己，很少考慮另一半感受」、「我不能接受這種人做男友」。

但亦有網民認為男友既然無減人工，花錢買自己喜歡的東西亦不算壞事，「其實金額不多，倒不如花掉更好」、「不影響本來2人的計劃就沒問題了吧」。

（綜合）