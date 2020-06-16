江蘇小學生疑因作文被批未能傳遞「正能量」　下課後墮樓輕生

盲目的「正能量」是否好的教育呢？江蘇常州市一名5年級小學生6月頭衝出課室後翻越欄杆墜樓身亡，事後母親公開女兒「《三打白骨精》讀後感」，當中老師評價作文太過負能量，下課後女童就墮樓身亡，懷疑女童因文章受到打擊而做出傻事。官方介入調查，不過只表示未發現老師在課堂中存在辱罵和毆打行為。

江蘇常州金壇區河濱小學一名5年級小學生繆可馨，作文課後跳樓亡。（網上圖片）

6月4日，江蘇常州金壇區河濱小學一名5年級小學生繆可馨，作文課後跳樓墜亡。女童的母親其後公開女兒的作文，當中女童在作文中寫道，《西遊記》中白骨精的故事，說明了：「在如今的社會裡，有人表面看著善良，可內心卻是陰暗的。他們會利用各種各樣的卑鄙手段和陰謀詭計，來達到自己不可告人的目的。」

老師認為作文太過負面，寫下五個大字「傳遞正能量」。作文中有很多紅筆筆迹，女童母親在微博寫道：「這篇作文被刪了改，改了刪。之後又重新寫了作文，卻繼續被刪，本子中間還撕掉了兩頁紙，我不敢想像繆繆有多受打擊。」母親控訴，老師認為孩子作文傳遞負能量，以及去年曾打過孩子耳光，與孩子的死之間或有關聯，希望學校或公安機關能夠調查出孩子墮樓的原因。

老師認為女童作文太過負面，寫下五個大字「傳遞正能量」。（網上圖片）

女童的父親也透露，女兒出事後，在家長群裹，有家長說老師沒有錯，更發起投票稱「老師沒有錯，你們點個讚」，下面更有很多家長點讚，令人相當心寒。

常州市金壇區區政府辦、區教育局、區公安分局組成聯合調查組，近日發布通報指，在調查過程中，共走訪學生45名、學校老師3名，未發現當天課堂中存在辱罵、毆打學生情況。金壇市委宣傳部則指，作文涉及抄襲，本子上的修改符號是學生所畫。學生家屬認為老師及官方說法與事實不符。

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