9歲學生作文稱用命換父親陪伴獲滿分　河南爸反省承諾抽時間陪仔

工作忙碌的父母沒有足夠時間與子女相處，只想到用物質滿足，但其實小朋友最想有的，卻是家長的陪伴。河南一名9歲小學生作文時，描述父親在家中手經常用手機工作，回應兒子時敷衍了事，只會提供玩具、零食及手機，令兒子以父親為對象，寫出「想要的只是您能放下手機跟我一起玩…只要您能放下手機，我願意用東西換，哪怕是我的生命」，作品感動老師獲得滿分及在網上瘋傳，亦令父親後悔自責，願意暫時放下工作抽時間陪伴兒子，父子關係大為改善。

河南一名9歲小學生作文，寫上願意用生命換取父親陪伴，令父親後悔自責，願意暫放工作，抽時間陪伴兒子。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

寫出這篇感動人心作文的9歲小三學生小智（化名），在洛陽國際學校讀書，成績一向優異，更是班內長跑冠軍，被同學稱為「學霸」，父母一直都關心兒子的學業，尤其是小智母親會不時聯絡學校老師了解兒子的學習進度。

日前趙老師在語文考試出題，作文題目是《_ _，我想對你說》，要求小智及其他同學填上撰文對象，再將內心感受轉化成文字。圖中可見，小智以「爸爸，我想對你說」為題寫下大約350字，首段已寫明想向父親說一些話，隨後描述平日將作業交給父親檢查時，形容對方「只看了一眼就說︰『不錯，去玩吧』」，甚至給小智一部手機，讓小智也一起玩手機。

工作忙碌的父母沒有足夠時間與子女相處，只想到用物質滿足，但其實小朋友最想有家長的陪伴。（GettyImages/視覺中國）

小智似乎不明白為何父親會在家中一直機不離身，更以「寶貝」形容父親的手機，總之父親每天食飯、起床、睡覺都在玩手機，「好像沒了手機就活不下去…又像一隻餓了三天三夜的惡狼正盯着一塊又大又肥的肉…爸爸離不開他的寶貝手機，早上看，晚上看，天天看」。

小智更在文中寫「想要的不是滿屋子的零食，也不是最高級的手機，更不是特別高級的玩具…想要的只是您能放下手機跟我一起玩…只要您能放下手機，我願意用東西換，哪怕是我的生命」，亦形容如果能得到父親的陪伴是「一生最開心的事」，更在文末寫「我愛您，我的爸爸」。

工作忙碌的父母沒有足夠時間與子女相處，只想到用物質滿足，但其實小朋友最想有家長的陪伴。（GettyImages/視覺中國）

作品深深感動趙老師，批出滿分，作文亦在網上瘋傳，大批網民亦留言指「被感動到」、「會反省」，更有傳媒聯絡到小智母親了解家中情況，小智母親指丈夫工作忙碌，下班後仍需要手機處理公事，但沒有為意到問題，想不到兒子心思細膩，事後都十分感慨及自責，與妻子商量後決定每周都會抽時間暫放工作，陪伴兒子，最近數天趁兒子放假，丈夫都抽時間相伴，兒子表現開心雀躍。

（綜合）