雲南大理奇景　魚群爭相躍出水面　官方解開謎團

雲南省大理市西洱河附近水域周一（15日）出現「魚騰」奇景，大批魚竟不斷躍出水面，引來不少民眾圍觀及前往垂釣；大理市洱海保護管理局在周二（16日）解開謎團，魚群是在該片水域聚集產卵，但受近期天氣變化較大及氣溫偏高等因素影響，才導致具繁殖條件的魚群躍出水面。

有人即場捕撈售賣

網上片段顯示，魚群集體躍出水面，吸引民眾駐足圍觀，有人拿起相機拍下奇景，甚至即場捕撈售賣；有目擊者形容畫面非常壯觀，終可體驗到養魚戶餵魚時的情況。

不少人對此嘖嘖稱奇，留言稱「這令我忍不住讚嘆大自然多麼奇妙」、「看到這個大概好運要來了」；不過也有網民擔心「很可能是地震的先兆」、「動物對自然界的感應能力比人類強，如果還有其他反常現象，恐怕凶多吉少」。

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有關當局其後發聲明表示，派出了多名專家前往現場展開水質檢測、取樣解剖等工作，發現有關水域的各項水質指標均正常，而那些跳躍魚群大部分為白鰱魚，有群居習性，經解剖後顯示魚群的體型較大，且均達到性成熟。

當局指出，受洱海生態出流影響，魚群在西洱河附近水域聚集產卵，加上受近期天氣變化較大、氣溫偏高、氣壓和溶解氧降低等因素影響，導致具有繁殖條件的魚群高密度躍出水面。

聲明強調，投放白鰱魚是開展洱海湖區生物治理的有效方式，白鰱魚作為洱海增殖放流和封湖禁漁的重點魚種，主要以藻類為食，對洱海藻類防控和水質改善有積極作用，呼籲民眾切勿捕撈魚群。