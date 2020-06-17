網購西瓜切開驚見顏色有異　網民憂被打針或品質差　專家拆解原因

夏天熱辣辣，吃一口西瓜透心涼，但有主婦稱近日網購西瓜，切開時發現當中果肉「一嚿白色丶又一嚿黑色」，擔心品質差或有食用問題，因而想退貨。有網民則懷疑是打催生針，支持樓主不要進食。《香港01》記者向有機農場負責人查詢，他指天然因素都會令果肉顏色變異，切去異常部分仍可進食，除非發現氣味有異或質感變腍，則不宜食用。

有主婦稱近日網購西瓜，切開時發現當中果肉「一嚿白色丶又一嚿黑色」，擔心品質差或有食用問題。（fb「今晚煮乜好」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民日前在facebook群組「今晚煮乜好」發文，上載一張切開了的西瓜照，只見紅紅的果肉中有部分變成白色，亦有少部分呈黑色，令她擔心西瓜有品質問題，「唔知道係乜嘢，好恐怖」。她又指本來買給孫女吃，還滿心期待，「結果冇得食最後喊咗」。

帖文看完照片都議論紛紛，有人認為西瓜是被打「催生針」所致，亦有人認為只是熟過頭，應可照常食用，但如果擔心的話，還是退貨較好。

歐羅有機農場負責人黃如榮接受《香港01》訪問指，西瓜生長時果肉會隨着成熟程度變色，由開頭比較淺色，慢慢深色，但果肉質素亦很受天氣影響，如成長時雨水較多，西瓜有機會因膨脹速度太快而裂開；如乾旱情況，瓜的水份不足，或受菌患影響，都會影響品質，農夫難以從外觀判斷，因此白色部分或有異常顏色亦可能是天然以來。

黃如榮表示，一般市民出外買西瓜發現特別狀況，可先聞一聞有否異味或留意有否特別乾或腍的地方；如果觀察過程沒異樣，相信可以繼續食用，但假如果肉部分有黑點，建議可將之切除。

至於打「催生針」是否會令果肉顏色異常，黃如榮指自己沒有相關經驗，而一般情況下都會在根部或葉子施肥。

↓↓↓ 農場負責人教如何揀西瓜 ↓↓↓