食完鹼水麵疑患尿道炎　港女發帖揭原來好多同路人　泌尿醫生咁講

「噚晚食完有鹼水味油麵，今早小便少少唔舒服…點算？」有網民發帖爆出這詭異的飲食事故，不少人覺得兩者之間並無關連，沒料竟有不少女士留言稱有同樣困擾，究竟鹼水麵及尿道炎之間是否真有關係？即睇兩位泌尿科醫生點講。

不少人認為食用鹼水麵之後，可以令下體不適甚至是引起尿道炎。（資料圖片）

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有網民在「親子王國」訴說這件吃鹼水味油麵致不適疑雲，樓主直指後生時曾在性交後不潔致尿道炎，但亦多年未復發，沒料現在疑似因食鹼水麵出事，急問大家點算。

她提及鹼水麵和尿道炎之間似有因果關係的說法，引來網民議論紛紛，有些人認為關係不大，只叫她多飲水及盡快求醫，但出乎意料的是，不少女士們都留言稱有同樣問題，「我食親鹼水麵就會尿道炎」、「細個試得多，返去狂飲水，等幾小時就冇事」，眾說紛紜令網民難辨真假。

尿道炎引致的不適，令不少網民講起都驚。（GettyImages）

泌尿科醫生葉維晉受訪時表示，鹼水麵中的鹼水會刺激尿管及膀胱，引起不適，甚至出現疼痛感，如果遇到類似問題，可以飲用大量的水以減輕不適感覺。

他指出有藥物可以酸化尿管，有助改善相關情況，不過坊間認為鹼水麵加醋食用可以減輕問題的說法就沒有科學根據支持。葉維晉表示，問題在於食物的酸鹼值，建議大家不應一次過食用大量鹼性食物，如多吃也要先飲水。

泌尿科專科醫生葉維晉。（資料圖片）

另一泌尿科醫生陳龍威受訪時就認為，尿道炎引致身體不適，最主要因細菌引起，患者受感染的兩個條件就是細菌「夠多夠惡」，及當事人的抵抗力不足。

泌尿科專科醫生陳龍威。（資料圖片）

對於網民爭論鹼水麵和尿道炎之間或有一定因果關係，他直指暫時該說法未有科學根據支持，重申要防範患上尿道炎，最重要還看個人抵抗力、飲水是否足夠、有沒有足夠運動等等，一旦尿道不適，他建議患者可即時喝用大量水以沖淡細菌量，減輕症狀，一旦情況持續，則需盡快求醫對症下藥。

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