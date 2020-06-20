熱到蛋都熟！網民實測生雞蛋放車廂3個鐘　即變溫泉蛋：蛋黃QQ的

踏入炎夏，高溫天氣持續，每日外出就如踏進焗爐一樣，輕輕走動已經會滿身大汗。有台灣網民忽發奇想，稱見到有網民放於座駕內的原子筆在高溫下竟然熔至彎掉，決定實測看看能否以車廂內的高溫煮熟生雞蛋，沒料一試就成功「煮出」溫泉蛋，試食後更直呼超好吃，猶如日式超市買來的產品。

有台灣網民忽發奇想，實測車廂內的高溫能否煮熟雞蛋。（fb「爆廢公社公開版」）

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該名充滿實驗精神的台灣網民於facebook群組「爆廢公社公開版」發文，居於金門縣金湖鎮的他直指近日天氣「熱爆了」，中午氣溫高達32度，而早前他看到有網民分享，指放於車廂內的一枝原子筆竟在高溫下熔至彎掉，於是萌生實測的念頭，想試試高溫能否直接將雞蛋煮熟。

↓↓↓首次實驗↓↓↓

幸好天氣一直放晴，持續高溫為實驗提供了最佳環境，該網民遂於前日（18日）開始實驗。他於中午12時將兩隻雞蛋放在鐵碗內，並將鐵碗放於私家車車廂擋風玻璃底下，任由陽光直曬，直至下午4時半才取走。

打開雞蛋後結果令他非常驚喜，從相片可見，雞蛋的蛋白大致已凝固，蛋黃則處於7至8分熟，呈現溏心蛋的效果。然而樓主並不滿足於一次實驗，追求完美的他稱「感覺要蛋黃不要太熟的話，時間可能要再短一點」，於是他昨日重新實驗一次，將放置雞蛋的時間縮短，由中午12時放至下午3時15分。

↓↓↓第2次實驗↓↓↓

第2次實驗的結果果然令樓主直呼滿意，他形容雞蛋打開後「蛋黃QQ的」，猶如在日式超市購買的溫泉蛋。他更即時加豉油試味，形容溫泉蛋非常美味，而且成本極低，「全程沒用到電和瓦斯，只用到太陽的溫度，還有需要一台車子喔，記得把蛋放碗裏面比較安全」。

網民看過實測相片不禁高呼好神奇，笑言以太陽高溫煮蛋根本是零成本，「以後中午就可以先把晚餐準備好，放車上，下班回家就可以吃了」、「我以為是測試車內到底有多熱，原來是美食教學啊，我都搞錯了」。而樓主則以實驗結果提醒網民，切勿將易燃或不耐熱的物品放於車廂內：「經過這實驗才知道車內溫度真的很高，蛋都快熟了！」

至於有網民擔心雞蛋放在悶熱環境下長時間或會「焗壞」或變酸，樓主則稱自己吃過兩隻實驗雞蛋後沒有不適情況，「目前還沒拉肚子，肚子也沒痛或不舒服。不過有看別人分享市場售的蛋好像不行，因為（會有）大腸桿菌的樣子」。