日綜藝實地考察傳說三大最多美女城市　佐佐木希家鄉全民明星相？

之前日美醬給大家介紹過日本的一個只有「醜女」的城市，據說整座城市被詛咒過，所以再也看不到一個美女。從對市民們的採訪中不禁感慨，傳說這種東西還真是深入人心啊！今天呢，日美醬要和大家一起看看日本美女最多的城市，看看有沒有你熟悉的城市上榜？

在日本，家喻戶曉的有三大「美人」，分別是「秋田美人」、「博多美人」和「京美人」。但除了這些地區，還有三個地方的美人很有名，那就是越後美人（新潟縣）、加賀美人（石川縣）、出雲美人（島根縣）。

根據這些縣的地理位置，在明治時期出現了一種說法，那就是日本海沿岸「隔縣出美女」，隔縣的意思是從北到南每隔一個縣就是著名的美人城，夾在中間的城市有點無辜躺槍的意思。

為了探究這個傳言，日本綜藝《月曜夜未央》節目組專程來到這些城市尋找美女……（點圖繼續閱讀）：

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