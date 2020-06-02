日最美女主播下海拍AV　IG連發多張低胸性感照　網民焦點卻在翹臀

27歲的山岸逢花原是日本地方電視台主播，因外型亮眼、氣質脫俗且有雙修長美腿，曾有「最美主播」美名。不過她3年前轉戰AV市場，出道後還獲「最優秀新人女優」提名，名氣一再攀高，前年更赴台參加「TRE台北國際成人展」。

山岸逢花經常在IG大曬傲人身材，吸引逾十萬粉絲追蹤！（點圖放大▼▼▼）

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她在社群軟體的粉絲累計近30萬人，不像其他女優常分享大尺度性感照，對於穿搭很有想的她則不時Po出穿著私服的生活照，以及美甲作品，讓粉絲一窺其遠離AV鏡頭的清新氣息。

她接連累計了數十部AV作品，近來推出最新寫真集，隨團隊上山下海取景拍攝，曼妙身材顯露無疑之外，還收錄隨意紮著馬尾、穿著比基尼蹲在沙灘的俏皮照，讓粉絲直讚可愛。日前她在IG貼出趴在床上的美照，全身僅裹著棉被，意外露出的翹臀相當吸睛，還有人笑說「是討打屁股嘛」。

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