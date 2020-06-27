台男南下高雄示愛慘食大檸檬　網民見表白「花海」笑到收唔到聲

表白需要勇氣，也要做足準備。台灣一名男子日前從台中遠赴高雄，只為向心儀的女生示愛，原本打算用鮮花裝飾車尾箱，給女方一個大驚喜，可惜最後仍被拒絕，失望而回。大批網民看到事主的表白「花海」現場爆笑，更一語道破男方被拒絕的關鍵原因。

有台男日前從台中遠赴高雄向心儀的女生示愛，可惜失敗收場；大批網民看過他精心佈置的車尾箱不禁爆笑，形容是「告別式」現場。（fb「爆廢公社」）

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有網民昨日在facebook群組「爆廢公社」分享友人的慘事，稱事主日前鼓起勇氣從台中南下高雄表白，原先希望給心儀的女生一個大驚喜，秘密籌備和佈置用作表白的私家車，在車尾箱放滿鮮花，決意「來個大表白」。

萬事俱備，只欠東風，可惜事主的示愛最終被女方拒絕，只留下一朵朵鮮花，樓主遂幫忙發帖，詢問「有沒有人看他可憐要撿走（花）的」。不過，許多網民看到表白男精心佈置的現場後被嚇一跳，紛紛「恥笑」他捉錯用神，竟然完美配搭出「葬禮用花海」。

台男的友人在fb發文，相中的鮮花佈置引來網民熱議。（fb「爆廢公社」）

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不少網民頓時明白男事主示愛被拒絕的原因，毒舌網民更留言稱：「幫忙想這點子的人一定是情敵」、「這比較像去掃墓」、「感覺要叫女生躺進去」、「這花用來表白？確定不是告別式？」。