醒目主子渠邊發現老翁跌倒　靠奇怪舉動引5路人幫手獲警方頒獎！

常聽說動物有靈性，而且更會幫助人類！最近日本富山縣竟發生一件與貓有關的好人好事。早前一名老翁在晚上不慎跌入水渠，有隻貓咪發現了他，於是不斷做出奇怪的舉動希望有人注意到老翁。結果引來5位好心路人一同幫忙拯救，最後送院治療後並無大礙。

早前一名老翁在晚上不慎跌入水渠，有隻貓咪發現了他，於是不斷做出奇怪的舉動希望有人注意到老翁。結果引來5位好心路人一同幫忙拯救。（網上圖片）

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富山南警察署表示，於16日當晚有位老翁散步時不慎跌入水渠，站不起來而且非常痛苦。此時貓咪Coco發現老翁不妙，於是在附近做出奇怪舉動，結果有5位路人被牠的動作吸引，繼而發現受傷的老翁。

警察署於周五（27日）向5位有份幫忙的路人頒發感謝狀，而Coco則獲獎勵一袋貓糧。（網上圖片）

據了解，老翁送院治療後並無大礙，而警察署於上周五（27日）向5位有份幫忙的路人頒發感謝狀，而Coco則獲獎勵一袋貓糧。其中一位路人新田知之表示非常感激大家一同幫忙，最後才可成功救人。

網民大讚他們的細心與敏捷，能夠快速救起傷者，又表示Coco非常醒目，「貓咪很可愛」、「太神奇了吧」、「貓恩人」、「為什麼我家的只懂吃」。

（FNN）

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