傳奇街貓Bob離世　與主子經歷高山低谷　前一天還約定粉絲直播

街貓Bob和主人詹姆斯（James Bowen）曾感動不少的人，其經歷更被出版成書和拍成電影《街角遇見貓》（A street Cat Named Bob），詹姆斯本月15日在專頁上宣布Bob於同日離世，終年14歲。在Bob離世前一天（14日）詹姆斯本來打算開直播和粉絲見面，不過卻在無預告下宣布取消，隔天就傳出Bob離世的消息，令不少粉絲都十分錯愕和傷心。

街貓Bob和主人詹姆斯曾感動不少的人，更被出版成書和製作成電影。（James Bowen & Streetcat Bob fb圖片）

詹姆斯和Bob原訂在14日的下午開直播和粉絲互動，活動前一天詹姆斯還在facebook專頁「James Bowen & Streetcat Bob」宣傳，表示非常期待14日能與大家交談，並且分享自己近期以來的音樂創作。

不過到活動當日，他們卻在專頁指因為無法控制的技術問題，只好取消當日的直播，對粉絲們表示歉意。想不到第二天就傳出Bob離世的消息，讓全球粉絲相當錯愕，紛紛留言表達不捨之情。

詹姆斯本月15日在專頁上宣布Bob於6月15日離世，享年14歲。（a streetcat named bob FB圖片）

Bob被稱為傳奇街貓，13年前詹姆斯仍是一個癮君子和流浪漢，在戒毒所遇到流浪貓Bob，從此改變了彼此的生活，Bob讓他重新找到動力，並帶着Bob於街頭賣唱，一人一貓的組合成功吸引不少目光，令他們知名度大增，後來James把與Bob相遇的故事出版成書，取名《街角遇見貓》（A Street Cat Named Bob）。此書大受歡迎，單在英國已售出超過100萬本，更被改編成電影。

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面對Bob的離開，詹姆斯說，「Bob拯救了我的生命，牠給我的不只是陪伴，在牠的陪伴下，我找到了人生方向和目標。我們的書和電影所取得的成功是個奇蹟，牠遇見成千上萬的人，感動了無數的人。從來沒有一隻貓像牠一樣，我永遠不會忘記牠。」