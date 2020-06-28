黃秋生Face App「變性」超驚艷　網民讚勁靚　話激似呢位女星

「Face App」近日掀起「變性」潮，不少藝人都玩埋一份！身在台灣的影帝黃秋生近日亦在facebook貼出變性照，本身是混血兒的他，配上一頭長髮和女妝後，被台灣網民形容是「意想不到的妖豔」，當地傳媒亦大肆報道，指其「美貌」讓網民都驚呼「仙氣滿瀉而不失霸氣」，不少人笑言他變性後的容貌和影星苗可秀有幾分相似，亦有人稱想起大美人王祖賢。

影帝黃秋生上傳了兩張自己的變性照，其中一張是黑白照。（黃秋生fb圖片）

有網民指看到黃秋生的女照片後，想起大美人王祖賢。（fb圖片）

影帝黃秋生在個人fb上傳變性照，其中1張是黑白正面照，黃秋生本來粗眉大眼、輪廓分明，變妝後配上一頭長髮、濃濃的眼妝、高挑的鼻樑，性感的眼神仍然不乏霸氣，令人眼前一亮。

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秋生在而另1張照片戴着帽子，雙手放前英氣十足，猶如古裝片的女俠，有網民更笑言女裝的秋生與影星苗可秀有幾分相似，亦有人指其正面令人想起大美人王祖賢。

女版秋生的照片引來不少網民熱論，更大讚靚女：

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