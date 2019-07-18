【FaceApp】#AgeChallenge爆紅　4個步驟變老友記　網民憂洩私隱

近日銀髮族與年輕一代「大和解」，兩代的隔閡瞬間打破。剛巧網上掀起「#AgeChallenge」挑戰，玩家可利用應用程式將容貌變老，即時看到數十年後自己滿臉縐紋的模樣。這個手機程式吸引不少名人明星齊齊玩，如周杰倫、陳偉霆、張繼聰、森美、姜濤、黃翠如、洪永城等等。這個程式設計簡單，幾個步驟便可達到效果，惟有網民擔心資料會被外洩，例如相片會被應用程式用作其他用途，甚至用作人面解鎖功能上，令人擔憂私隱外洩。有網民認為，近年大量修圖app湧現，不少用家都熱衷上載圖片修圖，但面容已是個人身分的重要資料，玩修圖app前應停一停、想一想，以免一時興起而被盜取資料。

黃翠如與洪永城一起變老，笑稱：「都一把年紀啦，真係仲要再合作互相虐待？諗清楚先啦。」（黃翠如ig圖片）

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這次爆紅的「FaceApp」是修圖應用程式，內有不少濾鏡可供選擇，能夠將人物由無表情轉成咧嘴笑，可以再選擇「化妝」、「髮型」、「髮色」、「眼鏡」等外觀，而長者用家亦可靠「年輕」的選項令容貌回春，功能相當強大。

網民要參與#AgeChallenge的挑戰，只要將相片放入App中，選「年齡」（Age），再選「老年」（Old）功能即可。

不少名人都跟機「變老」，《粉雄救兵》的5位主持、強納斯兄弟Jonas Brothers、英國名廚Gordon Ramsay、《X戰警》的James Marsden、NBA球員Stephen Curry等的外國名人也跟上這股熱潮。

網民關注的唯唯梁競徽，瞬間變成老伯。（梁競徽微博圖片／FaceApp效果圖）

不過，網民熱玩FaceApp之餘，也憂心私隱問題，據了解，這個應用程式是由俄羅斯公司研發，伺服器設於美國。《消費者報告》（Consumer Reports）私隱及科技政策總監布魯克曼（Justin Brookman）指出，FaceApp的私隱政策容許公司任意使用獲取的相片，即有機會將相片製成資料圖片或俄羅斯的廣告。

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FaceApp行政總裁貢恰羅夫（Yaroslav Goncharov）則否認相片會用作訓練面部識別演算法，強調程式只用於修圖，不會收集用戶身分的資料，亦不會出售他們的相片，他又提到99%用戶不會登入，因此公司無法獲取能夠辨識用戶身分的資料。

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