巴士站長室見野豬企門口探班　網民諗起《獅子王》：係彭彭呀！

香港不同地方都經常見野豬出沒，最近facebook瘋傳一片段，有野豬竟然在巴士站長室外徘徊，乖巧地站在門外，吸引不少休息中的巴士車長圍觀。大批網民亦高呼該頭野豬超可愛，指牠不怕人，「佢嚟探班呀」、「有靈性嘅豬仔」；有人則稱想起迪士尼卡通電影《獅子王》中的野豬角色彭彭（Pumbaa），高呼：「係彭彭呀！」 但有野豬專家表示，野豬畢竟是野生動物，人類主動餵食可能改變牠們的習性，不能於生態平衡，故還是不要理會較好。

有網民上載短片，指在巴士總站的站長室外目撃1隻野豬徘徊在門口前，非常可愛。（facebook群組「巴士的事討論區」短片截圖）

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有網民最近於fb群組「巴士的事討論區」轉載片段，表示有巴士司機在站長室外目撃1隻野豬徘徊在門口前，非常可愛。片中可見野豬乖巧的在門口前等待餵食，不少車長亦在旁圍觀，甚至稱「今朝餵咗個蘋果畀佢啦」，估計野豬是車站常客。

不少網民亦大讚野豬乖巧又不怕人，「車長完全唔怕隻野豬，好明顯佢哋都好 Friend !」、「牠想應徵巴士車長」、「豬豬拍卡開工啦」。亦有網民估計可能野豬感肚餓，平常又有司機餵食，遂走到站長室前等待好心人給予食物。

對於片中情況，有熟悉野豬習性的專家表示，雖然該頭野豬貌似討人喜愛，但畢竟是野生動物，如有人餵食，會改變牠們自行覓食的習性，長期下去可能會影響野豬的數量，變成破壞生態平衡。另外，豬野接近人類時，可能有人會做出刺激舉動，令野豬作出反應，既可能對人類構成危險，亦有機會令野豬受傷或被捕捉，未必是好事，故遇到野豬時，最好還是遠離不要理會。

（fb群組「巴士的事討論區」）

同場加映：野豬一家田灣過馬路

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