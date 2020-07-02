【慎入】疑哭鬧遭母虐打　成都1歲男嬰多處瘀傷　入院6日昏迷未醒

四川省成都市郫都區一名姓黃的1歲男嬰上周四（6月25日）身體多處受傷且陷入昏迷，父母將其送院搶救，院方指男童當時出現發燒、抽搐及呼吸微弱等情況，加上全身有多處新舊瘀傷於是報警；警方周三（7月1日）表示，事發當日男童因為在家哭鬧不止，慘遭母親毆打，現正循長期虐兒方向繼續調查。

四川省人民醫院交通醫院一名醫生憶述，男嬰當日入院時「一直抽搐，臉色很白，身上很多瘀斑」，因此被馬上送入急症室，男嬰的年輕父母回答詢問時卻支支吾吾，「我問他們有否打過孩子，他們不回答，問住在哪裏也不回答，再三追問都不說」。

男嬰父親向院方表示，不清楚孩子腿上的傷痕是如何造成，自己上午出門上班時未見傷痕；其妻則謂，由於「孩子爸爸在上班」，故即使發現兒子有異樣，也沒有立即將其送院。

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心腎肝及神經系統受損

由於男童病情相當嚴重，不久就被轉介至成都市婦女兒童中心醫院，醫生熊梓宏發現男嬰全身有多處新舊不一的瘀傷，隨即決定報警；經詳細檢查後，面上已呈青灰色的男嬰心臟、腎臟、肝臟等器官和神經系統證實受損，有發燒、抽搐、驚厥、循環休克等症狀，且營養不良，體重只有6.5公斤。

院方表示，男嬰在深切治療部留醫6日後，情況已逐漸穩定下來，但偶爾仍會抽搐，意識未完全恢復，需要呼吸機輔助。警方的聲明指出，男嬰當日因為在家哭鬧不止，慘遭母親毆打，而該名狠母的身份證顯示她是在2002年出生，當局現正循長期虐兒方向繼續調查，且很可能被剝奪其監護權。