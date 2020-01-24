新加坡恐怖外傭虐兒案　4度捉一歲半女童手下鍋煮致二級燒傷

新加坡近日發生恐怖女傭虐兒事件。一名緬甸籍女傭抱着僱主孩子煮飯時，竟四度將約一歲半大女兒的小手放進熱鍋燙煮，導致女兒二級燒傷。當地警方證實接到一宗蓄意傷人的報案，一名30歲女子涉案被捕，警方正在調查事件。

影片顯示，女傭當時一手抱着小女兒，一手在炒菜，突然捉着小女兒的手往鍋裏燙煮。（網上圖片）

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事件發生於本月14日下午5時許，40歲劉姓女子的丈夫當天接到大女兒的電話，指小女兒受傷，起初以為是輕微燙傷，豈料一小時後返回家，竟發現小女兒哭得撕心裂肺，手掌和手臂都冒出大水泡，傷口駭人，立即抱女兒到附近診所求醫，後轉往醫院處理傷口。

劉女趕到醫院時，嘗試詢問女傭情況，但對方不願配合，且否認是她的問題。直至隔天早晨6時30分，女傭竟收拾好行李，嚷着要回中介處。女傭的反應令僱主起疑，翻查家中的閉路電視，才看見駭人的一幕。根據影片顯示，女傭當時一手抱着小女兒，一手在炒菜，突然捉着小女兒的手往鍋裏燙煮。即使女童大哭，女傭還不罷休，仍捉着小手再度下鍋，前後4次，畫面令人心寒。

劉女表示，女傭向來勤奮乖巧，認為她能長久做下去。近日女傭曾提出想回家，她還答應對方做滿5個月，就幫她買機票回緬甸，但或者受人教唆而傷害女兒，以便早日回家。她又指，早前還為女傭申請證件，準備帶她一同回大馬過年，沒料到出事。

醫生指女童燙傷程度嚴重，擔心中指和尾指受影響，需要觀察一段時期，如果不能自行康復，女童就要全身麻醉動手術，將臀部的皮膚移植到手部。

當地警方證實接到一宗蓄意傷人的通案，一名30歲女子涉案被捕，警方正在調查這宗案件。女傭中介負責人受訪時，指事件目前交由警方處理，因此不便置評。

（綜合）