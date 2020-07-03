【新冠肺炎】口罩長戴易皮膚痕癢　研究指有一款最安全

波蘭樂斯拉夫醫科大學（Wroclaw Medical University）5月在學術期刊《Acta Dermato-Venereologica》發表的研究指出，逾2300名受訪者中，約兩成表示戴上口罩後皮膚痕癢，而在外科口罩、布口罩及N95口罩這三種選擇中，戴外科口罩令人感到痕癢的機率較少。

研究邀請了2307名學生參加，年齡介乎18至27歲，結果顯示，各人對戴口罩的反應無關性別，身體健康人士一般較少會覺得痕癢，惟患有臉部皮膚疾病人士，例如異位性皮炎（atopic dermatitis）、痤瘡（acne）及脂溢性皮膚炎（seborrhoeic dermatitis）等，會面對較高風險。

研究指出，今次約20%的參與者表示戴口罩後感痕癢，而在沙士（SARS，嚴重急性呼吸系統綜合症）期間新加坡的一項調查中，逾五成受訪者表示會感到痕癢；中國最近一項研究則表示，約15%醫護人員戴口罩覺得痕癢，估計可能與天氣或口罩種類有關。

另外，波蘭的研究團隊發現，部分參與者因戴口罩導致痤瘡、酒糟鼻及皮膚炎等問題惡化，而戴上口罩感痕癢去抓癢，還有可能導致口罩移位，從而減低保護作用；在外科用、布製及N95口罩之中，外科口罩較少機會令使用者產生痕癢感覺，布口罩則是最易令人感痕癢。

專家提醒，戴口罩時應盡量避免化妝，出汗後更換口罩以及避免長時間戴口罩，以減少痕癢的問題。

常見錯誤使用口罩的情景＝＝＞

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