涉濫捕國家保護動物供客人食用　海南五星級酒店遭網民怒批

海南省三亞市太陽灣柏悅酒店疑向客人提供非法捕撈及烹煮國家保護動物「硨磲貝」（美人蚌）服務，近日被網民揭發，主演《小時代》系列電影而走紅的內地男星陳學冬亦在微博上呼籲警方徹查；海南警方周三（7月1日）證實已展開調查。

一名姓曹的網民表示，起初是在網上看到一位女子為酒店寫評論文章，當中提及「柏悅的海水很清，浮潛效果非常棒……有專門的教練帶著我們一起玩，還捉了『美人蚌』和海參送給我們」，同時附有一張疑似將「美人蚌」帶回酒店的照片，因此感到非常震驚。

曹先生經過辨識後發現，照片中的所謂「美人蚌」其實是國家一級保護動物「硨磲貝」，於是在微博上怒斥「你們（酒店）的潛水教練抓海裏的東西送給遊客玩？」，隨即引起關注。另有人發現，早在2019年6月就有遊客拍片展示在該酒店留宿期間，下海捕撈硨磲貝的非法行為。

「硨磲貝」於1983年被《瀕危野生動植物國際貿易公約》（CITES）列為世界稀有海洋生物加以保護。（Youtube影片截圖／示意圖）

男星陳學冬亦呼籲警方徹查

曹先生其後受訪稱，曾多次去海南旅遊及入住過涉事酒店，本來對其印象非常好，「你們（酒店）明知道『美人蚌』是硨磲，不但幫顧客捕撈開採，還做給客人吃，我對發生這件事感到極度失望」；他強調非常關心當地的生態環境，很多遊客可能不知隨便捕撈海洋生物的嚴重性，但酒店應作出提醒，而非助長非法行為。

30歲男星陳學冬亦在微博上呼籲警方徹查，「全世界的潛水員做海洋保護工作是不計成本和認真的！此事並不是某一個遊客的問題，很多普通人並沒有海洋環境知識，但是一個集團、一個地區不應該誘導遊客去犯罪！」

+ 4 + 3 + 2

有酒店員工表示，酒店一直重視環境及保護珍稀動物，餐廳從未向顧客提供硨磲貝，現正配合警方調查。酒店一名姓鍾的總監說：「我們對餐務部和潛水教練都做過相關培訓，這種情況不太可能發生，酒店的教練在帶領遊客進行潛水等水上項目時都不會捕撈海洋生物，也會提醒遊客（不要捕撈）。」

1983年《瀕危野生動植物國際貿易公約》（CITES）將「硨磲貝」列為世界稀有海洋生物加以保護。《國家重點保護水生野生動物名錄》也將「庫氏硨磲貝」列為一級保護海洋生物；海南省政府於2017年已頒布禁令，所有硨磲貝，無論生死都受法律保護，全面禁止捕撈、加工、售賣、運輸硨磲貝、珊瑚及其製成品。