南非鮑魚遭過度撈捕瀕臨絕種　中國領館籲公民勿非法捕撈交易

走進乾貨鋪，隨處可見「鮑參翅肚」各種海鮮乾貨。其中，來自南非的鮮鮑，更是酒樓筳席的熱門，原隻南非鮮鮑上碟，甚至可以賣到2000港幣的高價。 然而，也由於養殖品的價格昂貴，導致野生鮑魚的非法撈捕問題嚴重，近年產地南非鮑魚瀕臨絕種。日前，中國領事館就此呼籲國人不要從事非法鮑魚捕撈或交易。

中國駐開普敦總領館網站截圖。

據中國駐南非開普敦總領館網站消息指出，由於南非鮑魚因質優價廉在國際市場上頗受青睞。

但近年大量盜採、走私活動導致南非鮑魚數量銳減，瀕臨滅絕，其已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》名單。

事實上，鮑魚是南非海岸的原生物種，過去當地人原本不屑一顧，據外媒半島電視台報道，1990年代1斤鮑魚，在南非只要43元南非蘭特（約合24港幣），現在漲到1斤640南非蘭特（約合362港幣），暴漲近15倍。

一般非法捕撈者的手法，命潛水夫會將裝鮑魚的袋子留在水下，等到幾個小時後退潮時，犯罪組織的成員就會來收走。（資料圖片）

然而受到市場需求帶動，供不應求，導致南非鮑魚生產數量持續下滑。甚至南非政府也頒布了《海洋生物資源保護法》及相關禁令規定，只要任何非法捕撈、運輸、加工、持有鮑魚的人都將可能面臨牢獄之災。

儘管如此，仍有不少中國公民因從事與鮑魚相關的非法活動被捕立案的案例。

如今，眼見農曆新年將至，鮑魚的需求一定是往上成長，也可能促使許多非法交易產生。因此，中國駐南非開普敦總領館持續提醒領區中國公民嚴格遵守南非法律法規，遠離鮑魚非法交易，切勿觸犯法律紅線。