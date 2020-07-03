街頭上演野兔MMA　前足互搏、無影神掌萌爆　網民：萌到唔想佢停

出拳，踢腳，將馬路中心變成擂台，主角竟然是兩隻野兔！印度有網民日前在Twitter上載影片，只見夜晚時分的街頭有兩隻野兔激烈互搏，神速出掌只看到殘影，令網民嘖嘖稱奇，笑言「萌到唔想勸交」。

有印度網民日前在Twitter上載僅20秒的短片，只見兩隻灰色野兔正埋身肉搏，畫面難得罕見。（影片截圖）

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一名印度政府外事服務部員工Susanta Nanda日前在Twitter上載僅20秒的短片，只見兩隻灰色野兔正埋身肉搏，畫面難得罕見。兩兔雙腳站立，又合拍地跳起出拳，兩對前掌不斷極速互拍，偶然被對方擊中臉部而後退再轉圈，即使遭到車頭燈照射，仍忘形打鬥，遠看更像一對舞蹈拍檔跟着活力輕快節拍而起舞，連拍片者都大讚牠們是「街頭戰士」。

短片引起網民熱議，直言「看過最可愛的打架」，亦有人猜想野兔為何會打起來，「爭奪最後一根紅蘿蔔嗎？」，有人則錯重點稱：「牠們沒做足社交距離啊！」網民亦分享另一條鹿兒在樹林打架的短片，比野兔更加打得埋身，還帶點兇兇的，但笑稱還是野兔的無影神掌最令人深刻。