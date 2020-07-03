港媽淘寶買浴桶配蠟燭　廁所即變泰國Spa風情：彌補冇得去嘅失落

網購世界可謂包羅萬有，尤其在疫情期間，香港人難以出外旅遊，只好在網上買來充滿異國風情的商品一解「旅行癮」。一名媽媽日前在淘寶購買可折疊式浸浴桶，放置在家中廁所，加上小蠟燭，成功打造泰國水療按摩（Spa）的氛圍，引來網民熱議，形容「隔住mon都聞到泰國嘅味道」，又稱讚樓主拍出樓盤廣告的感覺。

一名媽媽最近在淘寶買來浸浴桶，並擺放在家中廁所，配以白色蠟燭，製造身在泰國做Spa的感覺。（fb「淘寶開心share」）

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該名媽媽日前在facebook群組「淘寶開心share」上傳一段影片，看到她在家中廁所擺放一個高度及腰的藍色浸浴桶，為了營造異國情調，她更在洗手盆和廁板放上白色小蠟燭。靈活運用廁所空間，樓主不禁滿足地表示，「淘寶，彌補咗冇得去泰國做Spa嘅失落！」更形容淘寶充實了她的人生，改善了她的生活。

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據樓主表示，整個泰國風佈置花費約163元人民幣（約179港元），其中包括133元人民幣（約146港元）的浸浴桶，以及29.9元人民幣（約33港元）的100個小蠟燭，其餘物品則為家中原有擺設。

影片一出，不少網民直指「好正」，被「泰國浴」深深吸引，紛紛詢問貨品詳情；也有人大讚樓主的影片與樓盤廣告極其相似，「笑死我，拍廣告特輯咁」、「好似睇緊示範單位咁，樓主拍的片好有創意」、「拍得好正，我即有衝動淘返個」。

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