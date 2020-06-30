【淘寶家居】改造簡約無印風客廳　網購12件家具地板僅花13000元

愈來愈多人愛在淘寶世界網購家品，自行裝飾家居，有網民日前就在facebook分享「淘寶屋」的經驗，指網上搜購12件家具，連同翻新牆身和地板，只花費約13,000元就能打造成簡約風家居，令網民驚嘆厲害，大讚舒服有品味。

甘生網上搜購12件家具，連同翻新地板，只花費約13,000元就能打造成簡約風客廳。（受訪者提供）

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該網民在fb「淘寶開心share」群組分享，指近日翻新約300呎的客廳，因而到淘寶網購12件家俬，包括地櫃、餐邊櫃、茶几、裝飾層架、鞋櫃、餐枱等，僅花費約13,000港元。另外，由於丈夫曾從事裝修工作，無論組裝家俬、黏木地板貼紙等都由他一手包辦，大大節省了人工費用。另外，丈夫亦更換了全屋所有燈和WiFi，由Google Home接駁，可以聲控開關掣，實踐智能家居。

從上載的照片可見，本身深啡色的傳統木地板，改成淺色木紋地板。（受訪者提供）

從上載的照片可見，本身深啡色的傳統木地板，改成淺色木紋地板，家具和窗簾都以淺灰色、淺木色及白色為主，清新簡約如無印良品風。網民都大讚感覺舒服，很有溫馨家居感覺，「靚過100萬嘅裝修」，亦有人笑言「首先要淘個識裝修嘅老公返嚟？」、「而家識煮飯和做家務識裝修嘅男人，吃香過英俊男士」。

樓主甘生接受《香港01》訪問稱，住所仍在重修中，包括3個房間及其中一個廁所，共用了5000元改造，包括智能家居及全屋燈掣，而翻新廚房加大廳共花費3萬，單是客廳就僅需約13,000港元，較開始時的2萬元預算少。

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