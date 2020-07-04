印度農民被銀行call loan　為還錢疫巿行15公里　原來只欠3毫子

欠債還錢雖說天經地義，但債主追債也要看成本效益吧？印度日前發生一宗荒誕的銀行催債故事，當地有農民接到鎮上銀行的來電，要求他馬上前往還錢，但當地因疫情封城，所有巴士服務暫停，農民被迫步行15公里去還債。不過，農民去到銀行才發現，被「急Call」催還的欠款，原來只是3.46盧比（約0.36港元），痛斥銀行做法不人道。

印度農民收到銀行通知，要求馬上交還欠款，但未交代金額，惹來農民不滿。（示意圖／資料圖片）

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事發於印度卡纳塔卡邦希莫加市（Shimoga）的山區，Amade Lakshminarayana是在深山種植檳榔的農民，他日前收到附近小鎮銀行「Canara Bank」分行致電，要求他立即前往還錢，但沒有交代進一步的細節。

Lakshminarayana被職員的話嚇倒，但區內因應新冠肺炎疫情而封城，所以沒有巴士行駛，他被迫「疫巿」步行15公里去還錢。當他趕到銀行時，職員才告知要他急需清還的金額是3.46盧比，農民聽完後一度不知如何反應，其後馬上付錢。

Lakshminarayana事後向當地傳媒表示，自己早前從銀行借來3.5萬盧比（約3600港元），其中3.2萬被政府免除，幾個月前他已還清餘下的3000盧比，所以當收到銀行來電要他緊急還錢時，他擔心欠債紀錄會令自己信用受損，影響未來申辦銀行服務，因此整個人陷入恐慌。因為封城的關係，令他更加徬徨，「沒有巴士服務，我又沒有任何車輛，連單車都沒有」，這情況下，他只能徒前往銀行，結果久款卻是「微不足道」的3.46盧比，他形容銀行「不人道的行為傷害了我」。

該銀行的經理 L Pingva指出，銀行正在進行審核，如該農民將來要繼續借錢，就必須先交還3.46盧比的欠款，而且需要親自前往簽名，一切是依足規矩行事。事件引來外界猛烈批評，不少人認為銀行無論什麼原因，都不應因如此小數目的欠債，在疫情下催促客戶立即出門去銀行找數。