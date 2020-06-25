印度婆婆看病迷路獲好心男收留　40年後終憑WhatsApp尋回家人

家人團聚絕對是無比幸福的事！印度一名93歲婆婆40年前某天外出接看病，但途中遭蜜蜂攻擊意外迷路，找不到回家的路，碰巧有好心人路過並把她帶回村，雖然村內無人懂得婆婆的語言，男子及家人還是讓她住下來，待她如家人。男子2007年過身後，他的兒子仍把婆婆視為祖母，好好照顧她，直至今年疫情爆發，兒子賦閒在家，上月初嘗試上網替婆婆尋人，結果意外憑WhatsApp聯絡上400公里外的家人，本月中婆婆終成功與家人重逢，眾人感動得哭成淚人。

在1980年某天，當時53歲的潘朱（Panchu Bai），離家出外看病，但路上被蜜蜂突襲，意外迷路。（Twitter影片截圖）

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在1980年某天，當時53歲的潘朱（Panchu Bai），離開其位於那格浦爾（Nagpur）的家出外看病，但路上被蜜蜂突襲，迷路下輾轉到了達莫（Damoh），幸好當時獲好心人努爾（Noor Khan）救了她，更帶她回村落暫住。

不過潘朱只會說馬拉提語，努爾與其家人無法和她溝通，但大家仍把她視作家人，並稱她為「Mausi」（印度語，阿姨的意思），讓她安心住下來。努爾在2007年過世，照顧潘朱的重任落在兒子伊斯拉爾（Israr）的身上，伊斯拉爾把潘朱當成親祖母般照顧。

直至上月初，因應疫情，伊斯拉爾賦閒在家玩手機，靈機一觸就問起潘朱的過去，想替她尋找原本住的村莊，但潘朱只記得幾個字，分別是「Khanjama Nagar」和「Pathrot」。伊斯拉爾於是立即Google，找到「Pathrot」是位於阿姆勞蒂縣的一條小村落，於是他嘗試聯絡當地一個商販，對方隨即在WhatsApp替他轉發潘朱的資料及相片，最終一日半後便找到潘朱的家人。

潘朱的孫子普里特維（Prithvi Kumar Shingle）特意駕車前往那格浦爾接回祖母，他指當年祖母走失時自己仍未出生，連潘朱亦稱不知為何當時會走失至400公里外的達莫。普里特維稱：「我很開心有機會見到祖母，也非常感謝村民照顧她。」

經過了40年的分離，本月潘朱終與親人團聚，但同時要與伊斯拉爾一家道別，潘朱離去前他們舉辦了歡送會，更廣邀村民出席。潘朱臨別上車一刻，在場的人都眼泛淚光，非常不捨。

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