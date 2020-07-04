台灣「最窮住宅」曝光？月租唔使100蚊港紙　連廁所門都冇

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台灣youtuber愛莉莎莎頻道中熱門的「最貴系列」，遭網友回應「和平常生活圈差太多」，她在2日發布了一則影片，開箱前室友嘉義的貧窮住宅。此影片一曝光，收到眾多留言表示，這次影片真的太感動，也有網友指出「這段友誼實在太令人羨慕了」。

台灣youtuber愛莉莎莎開箱前室友嘉義的貧窮住宅（點圖放大▼▼▼）

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影片上架後不到一天，便受到廣大網友迴響，多數人覺得愛莉莎莎非常「有義氣」，更有留言點出影片重點，就是為了要讓Penny創辦的新頻道能夠曝光，使網友們紛紛表示，「感覺莎莎就是要幫Penny的頻道先衝上十萬訂閱，因為十萬訂閱是youtuber的第一道門坎，看了這集很感動」、「莎莎真是個很棒的朋友和貴人耶！」、「看了好感動，Penny能夠遇到莎莎那麼好的朋友，不斷的鼓勵他、一起成長，一生只要遇見一個這樣的人就夠了」、「愛莉莎莎真的很善良！不會用家庭背景來交朋友，還會盡力幫助朋友，這輩子能夠遇到你這樣的朋友真的太幸運」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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