日本劏房3大原因成蝸居族首選　網民：對港人來說根本是豪華套房

日本東京市中心的樓價、房租持續高企，當地人生活普遍因為狹小空間而感到壓抑。但近年，東京市中心有一種只有三疊榻榻米（1.5坪）的公寓十分流行、搶手，廣受在東京生活的年輕人歡迎。為甚麼會這樣呢？這種公寓長怎樣？有甚麼特色？快來看看吧

日本蚊型公寓竟成當地熱潮。（Youtube@ TOKYO MX ）

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這種公寓在東京受到不少年輕人喜歡，但在台灣網友看來，這可是不太舒適的生活空間。網友看到有關於這種三疊榻榻米（1.5坪）公寓的報導後，也開始了討論，紛紛表示台灣真好：「這方面贏日本很多」、「台北市中心兩萬應該可以有個六七坪新套房」、「民權西路兩萬（台幣）12坪」、「在台灣打工族都沒這麼慘」、「我房間的廁所差不多就這麼大XD」。

同時又有不少人看到狹窄的生活空間，就想起香港：「香港人表示小意思」、「香港化」、「對香港人來說這根本豪華套房」、「也太小，是要跟香港比慘？」、「這在香港可以住四個人惹」。

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