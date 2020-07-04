巨鷹抓住生猛大魚翱翔　網民驚叫：鯊魚呀！　專家另有答案

天空突然大鳥飛翔，舉頭一望，竟然看到「鯊魚」？美國南卡羅萊納州一處海灘最近出現巨鷹抓着大魚在天空翱翔的畫面，影片在Twitter瘋傳，網民紛紛競猜巨鷹的獵物是「海中霸王」鯊魚，經過一番爭論後，最終引來專家回應，認為肯定不是鯊魚！

美國南卡羅萊納州一處海灘日前被發現有巨鷹在空中盤旋，現場人士拍片並上傳到社交網站，片中鷹爪下的大魚引起網民熱議。（Twitter「Tracking Sharks」影片）

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網上瘋傳的短片據報拍攝於美國南卡羅萊納州的默特爾海灘（Myrtle Beach），由1名田納西州女子在大廈17樓高的位置拍攝，Twitter帳號「Tracking Sharks」於上月30日轉發了影片，並表示：「有誰知道這是哪種鳥類嗎？牠是抓住了1條鯊魚嗎？」

影片迅速在Twitter流傳，至今已有超過2270萬的觀看人次，連製作《龍捲鯊》（Sharknado）系列電影的瘋人院影業（The Asylum）也有轉發。在長約半分鐘的影片可見，1隻身形龐大的鷹在空中展翅翱翔，腳爪着緊緊抓着1條大魚，更能清楚看見大魚仍在生猛掙扎，但仍然無法掙脫強而有力的鷹爪。

有網民笑言影片證明了「鯊魚不敵老鷹」，但熟悉魚類的專家卻認為鷹爪下的魚肯定不是鯊魚，當地媒體WPDE首席氣象學者比爾特羅斯基（Ed Piotrowski）在facebook發帖，自稱「100%肯定」片中的動物是魚鷹（Osprey）和馬鮫魚（Spanish Mackerel）；而動植物專欄作家基勒（Ed Killer）則認為那條魚是北梭魚（Lady Fish）。

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach 📽 Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7 — Tracking Sharks (@trackingsharks) June 30, 2020