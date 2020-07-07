餐廳職員提禁攜寵物進店　抱狗女客人發難：牠不是狗，牠是小孩！

不少人視寵物猶如親生孩子，無論衣食住行也給予最好享受。有台灣網民日前發文分享遇上「寵狗狂人」的經歷，指去餐廳用膳時遇上有客人打算帶同狗狗進內，但職員提醒寵物不能進店，客人卻當場發難，竟指愛犬是「小孩」，令樓主感到非常無言。

有台灣狗主帶同愛犬到餐廳時，被告知寵物不能進店，就反駁指寵物是孩子。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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「現在某些人寵狗怎麼寵成這樣？」該台灣網民早前於facebook群組「爆怨公社」發文，稱早前於某餐廳用膳，見到1名帶同狗隻的女子打算進店用餐，職員即禮貌提醒，「我們這裏不能帶狗進店」。沒料到女子聞言感到非常憤怒，隨即用很兇的語氣反駁：「牠不是狗，牠是小孩！」

樓主指店員當下感到非常無奈，一時間不知如何應對，而他則覺得涉事客人很過分，於是記下事件與網民分享，並加上「在某些狗主人面前千萬不能說她的狗是狗」、「感覺寵物醫院的人員較專業，都把上門的寵物當人看」及「不能一竿子打翻一船人」等標籤。

許多人也視寵物是自己孩子，但同時亦要尊重別人。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來數千網民熱議，有人直指事件的重點不在於寵物，而是客人有否尊重店家，「就算再怎麼寶貝自己的寵物，牠們本質就不是人」、「我愛狗也把狗當自己的孩子，但我更知道要尊重每個店家」。另有網民笑言如主人堅持寵物是孩子，則應向店家提供證明，「請牠出示身份證或健保卡」、「不然叫他講句叔叔阿姨好來聽聽」。

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