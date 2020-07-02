英國超市保安為狗狗撐傘擋雨　一句暖心解釋獲15萬網民激讚

默默守護毛孩的行為令人感到無比溫暖！英國蘇格蘭一個男保安在傾盆大雨中，為在超市門外等候主人的金毛尋回犬撐傘，暖心一幕被路過的網民拍下，並放在Twitter分享，結果為引起網絡瘋傳，保安的回應更讓網民大讚：「你真的很棒！」

男保安在傾盆大雨中，為在超市門外等候主人的金毛尋回犬撐傘。（Mel Gracie Twitter圖片）

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上月28日，蘇格蘭格拉斯哥市的超市外正下着滂沱大雨，一隻金毛尋回犬乖巧地在門外等着主人回來，保安哥哥見此情況，默默為狗狗撐起大雨傘遮風擋雨，剛好被25歲紋身師Mel Gracie拍到此情此景。



Mel Gracie將照片放上Twitter分享，大讚保安員讓毛孩在雨中保持乾爽，又引述對方的一句話：「你從來不會知道狗狗對下雨有何感受！」

帖文瞬間引起熱議，獲得近150萬個讚好，逾2萬次轉發，網民都大讚相中畫面很有愛。而相中保安員Ethan Dearman看到網民的熱情，都有轉發照片回應：「看來我今天做了一件讓很多人感到高興的事情。」帖文之後更傳到狗狗主人的耳中，他特意分享了狗狗小時候的照片，感謝Ethan的幫忙。

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