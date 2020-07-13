指甲隱藏疾病信號？直紋甲反映腎臟出事　黑紫色指甲可能有癌症

指甲狀態隱藏疾病大訊息，身體健不健康，看指甲就能知道！台灣義大醫院中醫部醫師蔡金川在節目《健康2.0》上表示，指甲也算是皮膚的一部份，在中醫學裡，這種肝氣之宜非常有相關，若是特殊疾病可能還會導致指甲變色，依照顏色不同對照不同疾病。

指甲隱藏疾病大訊息？（點圖放大▼▼▼）

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蔡金川指出，從指甲外觀來分辨有3種情況，一般民眾較常出現的指甲「白色斑點」可再分為成人和幼兒，成人可能因缺鈣、太過勞累，幼兒來說可能是缺鈣、腸胃不好或是體內有寄生蟲等不同症狀；若是「指甲凹凸不平」的狀況，可能是因為關節炎、腎臟或免疫力系統出問題；最多人出現的「直紋甲」是依照紋路深淺，前者是因為年紀大老化，後者是因為則有可能是腎臟出問題。

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台安醫院皮膚科主任曾徳朋也表示，一般民眾指甲上的白斑可以先觀察是長在「甲面」還是「甲床」，若是甲床偏白，可能要擔心血液循環不好，若是甲面部份的偏白，則要注意可能是一些黴菌感染等問題。曾徳朋提醒，顏色部分則要特別注意指甲呈現偏黑紫色，且是不規則形狀，可能是黑色素瘤，為皮膚上很嚴重的癌症。

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蔡金川表示，除了從外觀上可以做判斷，顏色也是非常重要的參考依據，如顏色過於鮮紅，可能是患有硬皮症，而白色則可能是貧血，若是出現黑色就要特別注意，因為很可能是黑色素瘤，應盡快就醫。但蔡金川也表示，指甲和器官間確實有一定關聯，但僅供參考，不能過度依賴，若因此延誤就醫，可能導致病狀越來越嚴重。

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