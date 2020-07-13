健康百科｜雪糕、雪葩、雪條、乳酪點揀好？營養師教你健康消暑！

文：註冊營養師 李瑋珩 夏日炎炎，少不免想食口冰涼雪糕、刨冰消暑。究竟不同種類的消暑食物應該如何選擇？

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雪糕

傳統雪糕脂肪含量和熱量較高，一球雪糕（約100克）大約有200至250千卡路里，大約相等於1碗飯的熱量。近月消委會的雪糕測試結果指，29個樣本中，其中19款屬高糖食物，1款則屬高脂。根據食安中心指引，每100克食物含超過15克糖即屬「高糖」，而每100克食物含有多於20克總脂肪即屬「高脂」。建議在選購雪糕時留意營養標籤，選擇較低脂、低糖及低卡的產品，每份少於150千卡路里為較理想。

雪葩

雪葩是由新鮮水果冷藏至結冰後磨成沙冰，因此沒有牛奶成分，脂肪含量及熱量相對較低，一球雪葩（約100克）大約有100至150千卡路里。但坊間的雪葩製作時有機會加入不少糖分以豐富味道，如可自家製作控制糖分則最理想。

夏日熱辣辣是食雪糕雪條的時候，營養師教大家如何食得健康又滿足。（資料圖片）

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雪條

雪條的主要原材料是糖和水，建議選擇較低糖及低卡的產品，每份少於100千卡路里為較理想。可嘗試自家製作水果雪條，不但較坊間雪條低脂，而且沒有外加糖分，減少額外熱量攝取。

乳酪

乳酪的脂肪含量及熱量比雪糕低，而且含有益生菌，有助腸道健康，是代替雪糕的好選擇。建議選購「高鈣」「低脂」原味乳酪，並可另加生果以增加甜味。想更加健康的話可嘗試製作高纖低脂燕麥乳酪杯，奇亞籽及燕麥含豐富饍食纖維，增加飽腹感和口感之餘有助腸道暢通。不同水果含豐富維他命及纖維，既消暑又飽肚。

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作者簡介： 李瑋珩（Chloe）是澳洲註冊營養師及香港衞生署認可營養師，擁有澳洲（Monash University）營養學碩士及香港中文大學食物及營養科學學士學位。

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