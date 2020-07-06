豪使3萬港元造黃金口罩　特色紋路開窿呼吸　印度男：唔知有冇用

外科口罩大家見得多，以純金製作、配上獨特紋路的口罩，大家又見過嗎？印度浦納市（Pune）一名富商最近花28.9萬盧比（約3萬港元）打造「黃金口罩」，引來不少網民討論。富商受訪時大讚口罩輕盈，並且有多個細孔，不會影響正常呼吸，但當被記者問到防疫功效時，就連他本人也非常猶疑。

印度一名富商花費28.9萬盧比（約3萬港元）打造黃金口罩，惟防疫功效成疑。（路透社）

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居於印度浦納市的富商庫拉德（Shankar Kurade）自幼喜歡穿金戴銀，全身上下都戴滿金飾。他表示，打造黃金口罩的想法源於社交平台上的一段影片，當他看到一名戈爾哈布爾（Kolhapur）男子戴着「銀口罩」後，便決意製作世上獨一無二的黃金口罩，金匠亦只花了1星期就完成。

據印度富商受訪時介紹，口罩重55克，表面有細孔以確保呼吸暢順。（路透社）

該款黃金口罩要價28.9萬盧比，口罩外層有獨特的花紋，兩旁有掛耳用的伸縮帶。據庫拉德介紹，口罩重55克，表面有細孔以確保呼吸暢順；不過當被問到防疫功效時，庫拉德只回答「我不確定這口罩是否有用」，自己亦需採取其他預防措施。

儘管如此，庫拉德仍然非常滿意其黃金口罩，經常走在路上「炫富」，也吸引不少路人的目光，希望與他合照。頓時成為網絡紅人，庫拉德接受傳媒訪問時坦言，家人和他一樣喜歡黃金，若有需要也會為他們訂造，全家一人一個黃金口罩。

（綜合）

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