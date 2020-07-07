日本九州暴雨湧入老人院致14死　職員抱起兩老人至力盡：對不起

日本九州近日暴雨持續，7月7日增至少53人罹難。其中熊本縣洪水沖破窗戶的玻璃，湧入護老院「千壽園」，多名老人無處逃生，即使職員嘗試抓住住戶的輪椅，把他們抱起至救生艇，但仍難以力挽狂瀾，最終導致14人死亡。

日本九州洪水沖破窗戶的玻璃，湧入護老院「千壽園」。（NHK影片截圖）

護老院「千壽園」位於熊本縣的球磨村，共有60多名長者入住。7月4日凌晨，員工開始感受到雨勢急增，暴雨造成山泥傾瀉，加上庫馬河與附近河流氾濫，庫馬河上的6座橋樑中4座被沖走，村內的道路全被淹沒，「千壽園」員工叫醒睡覺中的院友，嘗試帶領長者上高處避難。

不過洪水來勢非常凶猛，也比預期中更急，有目擊者稱當時水位突然急增，洪水沖破2樓的窗戶湧入，住在裏面的老人被吞沒。室內水位瞬間上升至膝蓋位置，有員工指由於1樓有很多使用輪椅、有特別照顧需要的老人，員工沒有足夠的人力疏散。

《朝日新聞》報道，有員工在洪水中嘗試抓住院友的2台輪椅，當水位上升至頸部，更將2名老人抱起，不過由於洪水太猛，他自己已不斷喝進泥水，終於雙手筋疲力盡，只能鬆手，並傷心的道歉稱「對不起」。千壽園內最終共14人罹難。

+ 11 + 10 + 9

救援人員指當時「千壽園」的一樓完全被水淹沒，處於十分混亂的狀態，「室內滿了水，有些人已經死了，其他人在2樓被救出，但大部分設施都已經損壞了」，自衛隊成員亦在屋頂救下被洪水圍困的人。

（綜合）